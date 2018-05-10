"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" – 0:0 (обзор)

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"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" – 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед" – 0:0.

Видео: "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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