"Вест Хэм" может купить форварда "Динамо" Загреб Оршича

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"Вест Хэм" может купить форварда "Динамо" Загреб ОршичаФото: Твиттер @TheWorldGame 
Нападающий загребского "Динамо" Мислав Оршич попал в список интересов "Вест Хэма", сообщает портал Football Insider.

По данным источника, лондонца хотели бы усилить свою атакующую линии, но им предстоит побороться за хорвата с другим клубом АПЛ - "Арсеналом". Отмечается, что "канониры" уже ведут переговоры от трансфере.

После того, как Оршич оформил хет-трик в матче Лиги Европы против "Тоттенхэма" и выбил команду Моуринью из турнира, спрос на футболиста серьезно возрос.

В сезоне 2020/2021 нападающий выходил на поле в 36 играх. На его счету 19 голов и 8 результативных передач.

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