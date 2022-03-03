"Вест Хэм" может недоплатить ЦСКА за Влашича

Фото твиттер "Вест Хэма"

ЦСКА рискует недополучить деньги за трансфер полузащитника Николы Влашича в "Вест Хэм".

По информации The Guardian, проблемы с оплатой могут возникнуть из-за санкций против России.

Следующий транш за переход хорвата "молотобойцы" должны перевести в августе этого года.

"Вест Хэм" купил Влашича у ЦСКА в конце августа за 29,1 миллиона евро и заключил с ним пятилетний контракт.

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