"Вест Хэм" может подписать нападающего "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Мариано Диас может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 27-летний футболист привлёк внимание лондонского "Вест Хэма".

"Молотобойцы" ищут замену Себастьяну Аллеру, который ушёл в "Аякс", и подписание доминиканца - один из вариантов для клуба.

В текущем сезоне Мариано сыграл за "Реал" 7 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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