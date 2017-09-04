"Вест Хэм" может пригласить Манчини

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"Вест Хэм" может пригласить Манчини

На тренерском мостике "Вест Хэма" в ближайшее время могут произойти изменения, сообщает Football Italia.

Руководство лондонского клуба не исключает скорую отставку хорватского наставника Славена Билича, под руководством которого команда провалила старт сезона.

В таком случае "молотобойцев" может возглавить Роберто Манчини, который сейчас тренирует "Зенит". "Вест Хэм" считает итальянского специалиста приоритетным вариантом на этот пост.  

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