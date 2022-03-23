"Вест Хэм" может согласиться продать Райса только за "сумасшедшие" деньги

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"Вест Хэм" может согласиться продать Райса только за "сумасшедшие" деньги

Фото: твиттер Райса\Автор неизвестен

"Вест Хэм" намерен выручить огромные деньги в случае продажи опорного полузащитника команды и сборной Англии Деклана Райса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство "молотобойцев" и главный тренер команды Дэвид Мойес не намерены отпускать Райса, и только сумма в 150 миллионов фунтов убедит их отпустить его.

Однако, как отмечается, в "Вест Хэме" уже смирились, что Деклан не будет подписывать новый контракт, а нынешний рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Райс сыграл в 28 матчах "Вест Хэма" в АПЛ, в которых забил один гол и отдал 4 ассиста.

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