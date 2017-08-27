"Вест Хэм" может уволить Билича

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"Вест Хэм" может уволить Билича

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, руководство "молотобойцев" недовольно результатами команды на старте сезона, в связи с чем рассматривает вариант с увольнением хорватского специалиста.

Напомним, что в субботу "Вест Хэм" проиграл "Ньюкаслу" со счётом 0:3. По итогам трёх туров лондонцы не набрали ни одного очка и занимают последнее место в турнирной таблице АПЛ. | http://soccernews.ru

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