"Вест Хэм" может возглавить бывший наставник "Реала"

Теги вест хэм юнайтедмануэль пеллегрини

"Вест Хэм" может возглавить бывший наставник "Реала"В новом сезоне "Вест Хэмом" может руководить известный специалист Мануэль Пеллегрини.

64-летний специалист продолжает работать в Китае с клубом "Хэбэй Чайна Форчун", где ему платят около 12 миллионов евро в год.

В Англии Пеллергини работал с "Манчестер Сити". Также наставник руководил мадридским "Реалом".

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