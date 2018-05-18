"Вест Хэм" может возглавить бывший наставник "Реала"

В новом сезоне "Вест Хэмом" может руководить известный специалист Мануэль Пеллегрини.

64-летний специалист продолжает работать в Китае с клубом "Хэбэй Чайна Форчун", где ему платят около 12 миллионов евро в год.

В Англии Пеллергини работал с "Манчестер Сити". Также наставник руководил мадридским "Реалом".

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