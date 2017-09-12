"Вест Хэм" на своем стадионе одолел "Хаддерсфилд"

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"Вест Хэм" на своем стадионе одолел "Хаддерсфилд"

В рамках 4-го тура АПЛ "Вест Хэм" одержал победу над "Хаддерсфилдом".

"Вест Хэм" – "Хаддерсфилд" 2:0

Голы: Обианг, 72 - 1:0, Айю, 77 - 2:0

"Вест Хэм": Харт, Рид, Фонте, Крессуэлл, Коллинз, Обианг (Райс, 90), Куяте, Антонио, Сабалета, Эрнандес (Айю, 64), Кэрролл (Сако, 82).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве (Мэлоун, 63), Смит, Шиндлер, Инс, Биллинг (Депуатр, 83), ван Ла Парра, Муй, Качунга (Сабири, 75), Мунье.

Предупреждения: Йоргенсен (25), Биллинг (45), Сабалета (49). | http://soccernews.ru

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