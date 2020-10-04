"Вест Хэм" на выезде обыграл "Лестер", а "Саутгемптон" победил "Вест Бромвич" в АПЛ
"Вест Хэм" в гостях обыграл "Лестер", а "Саутгемптон" победил "Вест Бромвич" в матчах АПЛ.
"Лестер" - "Вест Хэм" - 0:3 (0:2)
Голы: Майкл Антонио, 14 - 0:1, Форнальс, 34 - 0:2, Боуэн, 83 - 0:3
"Саутгемптон" - "Вест Бромвич" - 2:0 (1:0)
Голы: Дженепо, 41 - 1:0, Ромеу, 69 - 2:0
"Лестер" с 9 баллами занимает 2 место в АПЛ, "Вест Хэм" идет седьмым (6). У "Саутгемптона" 6 очков (10-я строчка), "Вест Бромвич" - 17-й (1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18