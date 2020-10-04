"Вест Хэм" на выезде обыграл "Лестер", а "Саутгемптон" победил "Вест Бромвич" в АПЛ

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"Вест Хэм" на выезде обыграл "Лестер", а "Саутгемптон" победил "Вест Бромвич" в АПЛ

"Вест Хэм" в гостях обыграл "Лестер", а "Саутгемптон" победил "Вест Бромвич" в матчах АПЛ.

"Лестер" - "Вест Хэм" - 0:3 (0:2)

Голы: Майкл Антонио, 14 - 0:1, Форнальс, 34 - 0:2, Боуэн, 83 - 0:3

"Саутгемптон" - "Вест Бромвич" - 2:0 (1:0)

Голы: Дженепо, 41 - 1:0, Ромеу, 69 - 2:0

"Лестер" с 9 баллами занимает 2 место в АПЛ, "Вест Хэм" идет седьмым (6). У "Саутгемптона" 6 очков (10-я строчка), "Вест Бромвич" - 17-й (1).

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