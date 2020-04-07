"Вест Хэм" нацелился на Алексиса Санчеса

Нападающий Алексис Санчес летом может снова сменить команду, утверждает The Sun.

По сведениям издания, звёздный чилиец стал трансферной целью "Вест Хэма", который уже начал переговоры с агентом игрока Фернандо Феличевичем.

Впрочем, "молотобойцы" могут отказаться от подписания 31-летнего форварда, если тот не снизит свои требования по зарплате.

Напомним, что права на Санчеса принадлежат "Манчестер Юнайтед", а в текущем сезоне он играет в аренде в "Интере".

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