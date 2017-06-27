"Вест Хэм" нацелился на двух игроков "Арсенала"

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"Вест Хэм" нацелился на двух игроков "Арсенала"

Нападающие лондонского "Арсенала" Тео Уолкотт и Оливье Жиру могут перейти в "Вест Хэм", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "молотобойцы" готовы заплатить за вышеупомянутых футболистов порядка 57 миллионов евро.

28-летний Уолкотт в минувшем сезоне сыграл 37 матчей, забил 19 мячей и сделал 3 результативных передачи. В активе 30-летнего Жиру 40 игр, 16 голов и 8 ассистов.

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