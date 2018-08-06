"Вест Хэм" нацелился на форварда "Арсенала"

Теги вест хэм юнайтедлукас пересарсенал лондон

"Вест Хэм" нацелился на форварда "Арсенала"

Форвард "Арсенала" Лукас Перес может сменить клуб.

Как сообщает Evening Standard, в услугах футболиста заинтересован "Вест Хэм".

Отмечается, что "канониры" готовы продать Переса за 6 миллионов евро.

Читайте также: Лукас Перес перейдёт в "Спортинг". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов