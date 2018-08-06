"Вест Хэм" нацелился на форварда "Арсенала"

Форвард "Арсенала" Лукас Перес может сменить клуб.

Как сообщает Evening Standard, в услугах футболиста заинтересован "Вест Хэм".

Отмечается, что "канониры" готовы продать Переса за 6 миллионов евро.

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