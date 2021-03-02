"Вест Хэм" нацелился на форвардов "Челси" и "Арсенала"

Лондонский "Вест Хэм" собирается усилить атаку во время летнего трансферного окна, пишет Daily Star.

По сведениям издания, в сферу интересов "молотобойцев" входят три нападающих из других английских клубов.

Речь идёт о Тэмми Абарахаме ("Челси"), Эдварде Нкетиа ("Арсенал") и Айване Тоуни ("Брентфорд").

Рыночная стоимость Абрахама - 40 миллионов евро, Нкетиа - 20 миллионов, Тоуни - 10 миллионов.

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