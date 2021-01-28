"Вест Хэм" нацелился на голкипера "Спартака"

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"Вест Хэм" нацелился на голкипера "Спартака"

Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко может продолжить карьеру в Англии.

По информации Metaratings, вариант с приобретением 22-летнего футболиста рассматривает "Вест Хэм".

"Молотобойцы" ищут перспективного голкипера, который в следующем сезоне сможет конкурировать за место в стартовом составе команды с 35-летним Лукашем Фабиански и 33-летним Дарреном Рэндолфом.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 11 миллионов евро.

Максименко является воспитанником "Спартака", за основу "красно-белых" провёл 89 матчей и пропустил 104 гола.

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