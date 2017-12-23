"Вест Хэм" нацелился на хавбека "Борнмута"

Полузащитник "Борнмута" Харри Артер может перейти в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотят купить 27-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна. Сумма возможной сделки пока неизвестна.

В этом сезоне Артер сыграл за "Борнмут" 13 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Вест Хэм" готов заплатить более 20 миллионов евро за защитника "Суонси" Моусона. | http://soccernews.ru