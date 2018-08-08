"Вест Хэм" нацелился на хавбека "Ромы"

"Вест Хэм" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Ромы" Максиму Гоналону, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 10 миллионов евро. В составе лондонцев француз может заменить Шейку Куяте, который перешел в "Кристал Пэлас".

В прошлом сезоне 29-летний Гоналон провел за "Рому" 23 матча и отдал 2 голевых паса.

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