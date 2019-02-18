"Вест Хэм" нацелился на игрока "Манчестер Юнайтед"

"Вест Хэм" проявляет интерес к эквадорскому защитнику "Манчестер Юнайтед" Луису Антонио Валенсии, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста летом, когда у него завершится контракт с "МЮ". В составе "молотков" Валенсия может заменить аргентинца Пабло Сабалету, который раздумывает о завершении карьеры.

33-летний Валенсия выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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