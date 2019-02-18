"Вест Хэм" нацелился на игрока "Манчестер Юнайтед"

Теги вест хэм юнайтедманчестер юнайтедлуис антонио валенсиятрансферыпабло сабалета

"Вест Хэм" нацелился на игрока "Манчестер Юнайтед"

"Вест Хэм" проявляет интерес к эквадорскому защитнику "Манчестер Юнайтед" Луису Антонио Валенсии, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста летом, когда у него завершится контракт с "МЮ". В составе "молотков" Валенсия может заменить аргентинца Пабло Сабалету, который раздумывает о завершении карьеры.

33-летний Валенсия выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Как кетчуп: тренер "Манчестер Юнайтед" ярко высказался о Санчеса. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов