"Вест Хэм" нацелился на капитана "Фулхэма"

Полузащитник "Фулхэма" Том Кэрни может перейти в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотят купить капитана "дачников" до закрытия зимнего трансферного окна и готовы заплатить за него более 17 миллионов евро.

Впрочем, данный трансфер маловероятен, так как "Фулхэм" не намерен расставаться со своим ведущим игроком в январе.

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