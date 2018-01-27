"Вест Хэм" нацелился на капитана "Фулхэма"

Теги вест хэм юнайтедфулхэмтом кэрни

"Вест Хэм" нацелился на капитана "Фулхэма"

Полузащитник "Фулхэма" Том Кэрни может перейти в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотят купить капитана "дачников" до закрытия зимнего трансферного окна и готовы заплатить за него более 17 миллионов евро.

Впрочем, данный трансфер маловероятен, так как "Фулхэм" не намерен расставаться со своим ведущим игроком в январе. 

Не пропустите: "Вест Хэм" сделал предложение по хавбеку "Норвича". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов