"Вест Хэм" нацелился на Лемину

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"Вест Хэм" нацелился на Лемину

Хавбек "Ювентуса" Марио Лемина может перейти в "Вест Хэм", сообщает Сalciomercato.

По информации ресурса, "старая синьора" готова отпустить игрока за 20 миллионов евро. Сообщается, что "Вест Хэм" эта сумма устраивает.

В прошлом сезоне Лемина провел 29 матчей, забил один гол и отдал 2 ассиста.

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