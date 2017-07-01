"Вест Хэм" нацелился на Модеста

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"Вест Хэм" нацелился на Модеста

Форвард "Кельна" Антони Модест попал в сферу интересов "Вест Хэма", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, "молотобойцы" предлагают за футболиста 23 миллиона евро, однако немецкий клуб хочет получить 35 миллионов евро.

В случае неудачи с трансфером Модеста "Вест Хэм" переключиться на нападающего "Вильярреала" Седрика Бакамбу.

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