"Вест Хэм" нацелился на вратаря "Манчестер Юнайтед"

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"Вест Хэм" нацелился на вратаря "Манчестер Юнайтед"

"Вест Хэм" хочет купить вратаря "Манчестер Юнайтед" Сэма Джонстона, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "молотобойцы" намерены летом расстаться с Джо Хартом, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", и заменить его стражем ворот "красных дьяволов".

Сумма возможного трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро. В этом сезоне 25-летний Джонстон на правах аренды выступает за "Астон Виллу", сыграл 38 матчей и пропустил 36 голов.

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