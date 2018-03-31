"Вест Хэм" нацелился на вратаря "Манчестер Юнайтед"

"Вест Хэм" хочет купить вратаря "Манчестер Юнайтед" Сэма Джонстона, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "молотобойцы" намерены летом расстаться с Джо Хартом, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", и заменить его стражем ворот "красных дьяволов".

Сумма возможного трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро. В этом сезоне 25-летний Джонстон на правах аренды выступает за "Астон Виллу", сыграл 38 матчей и пропустил 36 голов.

Не пропустите: Смолов намерен перейти в "Вест Хэм" до старта Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru