"Вест Хэм" нацелился на защитника "Барселоны" Марлона, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "молотобойцы" уже оповестили каталонский клуб об интересе к 22-летнему бразильцу. Сумма возможного трансфера пока неизвестна.

Напомним, что минувший сезон Марлон провёл в "Ницце" на правах аренды, сыграл 27 матчей.

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