"Вест Хэм" нацелился на защитника "Барселоны"

Теги вест хэм юнайтедбарселонаниццамарлон

"Вест Хэм" нацелился на защитника "Барселоны"

"Вест Хэм" нацелился на защитника "Барселоны" Марлона, сообщает El Mundo Deportivo. 

По сведениям издания, "молотобойцы" уже оповестили каталонский клуб об интересе к 22-летнему бразильцу. Сумма возможного трансфера пока неизвестна.

Напомним, что минувший сезон Марлон провёл в "Ницце" на правах аренды, сыграл 27 матчей.

Не пропустите: "Вест Хэм" претендует на Яя Туре. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов