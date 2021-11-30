"Вест Хэм" нацелился на защитника "Ливерпуля"

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"Вест Хэм" нацелился на защитника "Ливерпуля"

Фото инстаграм Натаниела Филлипса

Центральный защитник "Ливерпуля" Натаниел Филлипс может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Football Insider, 24-летний англичанин заинтересовал "Вест Хэм".

Рыночная стоимость игрока "красных" оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Филлипс сыграл за "Ливерпуль" 3 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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