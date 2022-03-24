"Вест Хэм" нацелился на защитника "Зенита"

Фото инстаграм Деяна Ловрена

У центрального защитника "Зенита" Деяна Ловрена появилась возможность вернуться в английскую Премьер-лигу.

Сообщается, что 32-летний футболист вошёл в список трансферных целей "Вест Хэма".

Контракт хорвата с "сине-бело-голубыми" действует до 2023 года, однако игрок имеет право приостановить соглашение с клубом РПЛ до 30 июня.

Ловрен в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 19 матчей, результативными действиями не отличался.

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