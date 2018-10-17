"Вест Хэм" нацелился на звезду Серии А

Лондонский "Вест Хэм" нацелился на форварда "Ромы" Эдина Джеко, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "молотобойцы" готовы купить 32-летнего боснийца за 25 миллионов евро.

Самому футболисту "Вест Хэм" предлагает не только выгодный контракт, но и должность в структуре клуба после завершения карьеры.

Джеко выступает за "Рому" с 2015 года, сыграл 148 матчей и забил 78 голов. Его контракт с "волками" рассчитан до 2020 года.

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