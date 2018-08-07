"Вест Хэм" надеется на трансфер Модрича в "Интер"

"Вест Хэм" надеется на трансфер полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича в миланский "Интер", информирует Mirror.

Как объясняет издание, переезд хорвата на "Джузеппе Меацца" откроет возможности для подписания лондонским "Челси" хавбека "нерадзурри" Матиаса Весино. В свою очередь этот переход может поспособствовать "молотобойцам" в их намерениях заполучить игрока средней линии "аристократов" Дэниела Дринкуотера.

Напомним, "Вест Хэм" нацелился на форварда "Арсенала". | soccernews.ru