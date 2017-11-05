"Вест Хэм" надолго теряет Фонте

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"Вест Хэм" надолго теряет Фонте

Защитник "Вест Хэма" Жозе Фонте выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 33-летний португалец, повредивший ногу, пропустит от двух до трёх месяцев.

В этом сезоне Фонте сыграл за "Вест Хэм" 8 матчей и сделал 2 результативных передачи. 

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