"Вест Хэм" намерен избавиться от Уилшера

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"Вест Хэм" намерен избавиться от Уилшера

В лондонском "Вест Хэме" не рассчитывают на полузащитника Джека Уилшера, сообщает The Times.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотят расстаться с высокооплачиваемым игроком, который зарабатывает почти 5,8 миллионов евро в год.

Сейчас в клубе обсуждается возможность расторжения с 28-летним хавбеком контракта, который рассчитан ещё на один сезон.

Уилшер выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года, сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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