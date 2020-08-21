"Вест Хэм" намерен избавиться от Уилшера
В лондонском "Вест Хэме" не рассчитывают на полузащитника Джека Уилшера, сообщает The Times.
По сведениям издания, "молотобойцы" хотят расстаться с высокооплачиваемым игроком, который зарабатывает почти 5,8 миллионов евро в год.
Сейчас в клубе обсуждается возможность расторжения с 28-летним хавбеком контракта, который рассчитан ещё на один сезон.
Уилшер выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года, сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18