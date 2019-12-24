"Вест Хэм" намерен избавиться от Ярмоленко

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"Вест Хэм" намерен избавиться от Ярмоленко

Лондонский "Вест Хэм" хочет продать украинского нападающего Андрея Ярмоленко, сообщает Football Insider.

По сведениям издания, английский клуб готов расстаться с футболистом за 20 миллионов евро. Именно такую сумму "молотки" заплатили за украинца дортмундской "Боруссии" в 2018 году.

Также "Вест Хэм" может расстаться с полузащитником Джеком Уилшером.

В нынешнем сезоне 30-летний Ярмоленко провел за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 27-летнего Уилшера один гол в восьми поединках.

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