"Вест Хэм" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала" и "Тоттенхэма"

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"Вест Хэм" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала" и "Тоттенхэма"

Нападающий "Интера" Иван Перишич этим летом покинут клуб. Об этом информирует La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, в 30-летнем игроке заинтересован "Вест Хэм". Трансферная стоимость хорвата - 35 миллионов евро. Соглашение футболиста с миланским клубом действует до 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Перишича также претендуют "Тоттенхэм" и "Арсенал".

В нынешнем сезоне 30-летний хорват провел за "Интер" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за Перишича| http://soccernews.ru

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