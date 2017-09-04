"Вест Хэм" намерен подать в суд на "Спортинг"

Сорвавшийся трансфер полузащитника лиссабонского "Спортинга" Вильяма Карвалью в "Вест Хэм" стал поводом для конфликта между клубами.

Ранее спортивный директор "львов" Нуну Сарайва заявил, что "молотобойцы" не делали официального предложения по трансферу 25-летнего португальца, обвинив руководство лондонского клуба во лжи.

Как сообщает 101 Great goals, в ответ совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан опубликовал скриншоты официальной переписки по электронной почте, а также пообещал обратиться в суд из-за клеветы. | http://soccernews.ru