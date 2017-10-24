"Вест Хэм" намерен пригласить Нагельсмана

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"Вест Хэм" намерен пригласить Нагельсмана

Руководство "Вест Хэма" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Юлиана Нагельсманна, который сейчас возглавляет "Хоффенхайм", сообщает Daily Mail.

Напомним, что боссы "молотобойцев" дали нынешнему рулевому команды Славену Биличу два матча на исправление ситуации.

Стоит отметить, что интерес к 30-летнему Нагельсману также проявляет "Бавария", которая по окончании сезона будет искать нового наставника. | http://soccernews.ru

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