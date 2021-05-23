"Вест Хэм" намерен приобрести Крала

Фото: инстаграм Крала/Автор неизвестен

Как пишет HITC со ссылкой на печатную версию Sunday Mirror, "Вест Хэм" хочет подписать полузащитника московского "Спартака" Алекса Крала.

Сделка оценивается в сумму около 14 миллионов фунтов.

По информации источника, сейчас Крал с готовностью смотрит на переход в "Вест Хэм". Футболист поддерживает дружеские отношения с игроками клуба Владимиром Цоуфалом и Томашем Соучеком.

В прошедшем сезоне Крал провел 29 матчей за "Спартак" в РПЛ и сделал 5 голевых передач.

Также не пропустите: "Барселоне" интересен игрок "Аталанты". | http://soccernews.ru