"Вест Хэм" намерен приобрести Крала

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"Вест Хэм" намерен приобрести КралаФото: инстаграм Крала/Автор неизвестен

Как пишет HITC со ссылкой на печатную версию Sunday Mirror, "Вест Хэм" хочет подписать полузащитника московского "Спартака" Алекса Крала.

Сделка оценивается в сумму около 14 миллионов фунтов.

По информации источника, сейчас Крал с готовностью смотрит на переход в "Вест Хэм". Футболист поддерживает дружеские отношения с игроками клуба Владимиром Цоуфалом и Томашем Соучеком.

В прошедшем сезоне Крал провел 29 матчей за "Спартак" в РПЛ и сделал 5 голевых передач.

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