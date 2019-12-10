"Вест Хэм" намерен уволить главного тренера Пеллегрини
"Вест Хэм", скорее всего, уволит главного тренера Мануэля Пеллегрини, если его команда проиграет в следующем туре АПЛ "Саутгемптону". Об этом информирует The Guardian.
После последнего проигрыша от "Арсенала" (1:3) руководство лондонского клуба встретилось со специалистом, чтобы обсудить проблемы. Клуб не хочет менять тренера в середине сезона, поэтому дали Пеллегрини еще один шанс.
На данный момент "Вест Хэм" рассматривает нескольких кандидатов на замену специалисту. Среди них Дэвид Мойес, Крис Хьютон и Эдди Хау.
После 16 туров АПЛ "Вест Хэм" занимает 16 место в турнирной таблице.
А еще: Юнгберг прокомментировал победу над "Вест Хэмом" | http://soccernews.ru
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
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|Шеффилд Юнайтед
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|Кристал Пэлас
|16
|22
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|Ньюкасл Юнайтед
|16
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Бернли
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|Эвертон
|16
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|15
|Борнмут
|16
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|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
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|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
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|Уотфорд
|16
|9