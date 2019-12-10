"Вест Хэм" намерен уволить главного тренера Пеллегрини

"Вест Хэм", скорее всего, уволит главного тренера Мануэля Пеллегрини, если его команда проиграет в следующем туре АПЛ "Саутгемптону". Об этом информирует The Guardian.

После последнего проигрыша от "Арсенала" (1:3) руководство лондонского клуба встретилось со специалистом, чтобы обсудить проблемы. Клуб не хочет менять тренера в середине сезона, поэтому дали Пеллегрини еще один шанс.

На данный момент "Вест Хэм" рассматривает нескольких кандидатов на замену специалисту. Среди них Дэвид Мойес, Крис Хьютон и Эдди Хау.

После 16 туров АПЛ "Вест Хэм" занимает 16 место в турнирной таблице.

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