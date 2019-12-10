"Вест Хэм" намерен уволить главного тренера Пеллегрини

Теги вест хэм юнайтедмануэль пеллегрини

"Вест Хэм" намерен уволить главного тренера Пеллегрини

"Вест Хэм", скорее всего, уволит главного тренера Мануэля Пеллегрини, если его команда проиграет в следующем туре АПЛ "Саутгемптону". Об этом информирует The Guardian.

После последнего проигрыша от "Арсенала" (1:3) руководство лондонского клуба встретилось со специалистом, чтобы обсудить проблемы. Клуб не хочет менять тренера в середине сезона, поэтому дали Пеллегрини еще один шанс.

На данный момент "Вест Хэм" рассматривает нескольких кандидатов на замену специалисту. Среди них Дэвид Мойес, Крис Хьютон и Эдди Хау.

После 16 туров АПЛ "Вест Хэм" занимает 16 место в турнирной таблице.

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