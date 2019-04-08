"Вест Хэм" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Райса

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"Вест Хэм" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Райса

"Вест Хэм" озвучил "Манчестер Юнайтед" свои финансовые требования по трансферу защитника Деклана Райса, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "молотобойцы" оценивают перспективного англичанина в сумму около 60 миллионов евро.

"Красные дьяволы", в свою очередь, пока не готовы платить за этого футболиста более 40 миллионов.

В текущем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" 33 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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