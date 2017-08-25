"Вест Хэм" не будет покупать Вильяма Карвалью

"Вест Хэм" отказался от попыток подписать хавбека лиссабонского "Спортинга" Вильяма Карвалью.

"Он просто стал слишком дорогим, и иногда приходится говорить "нет". Кроме того, он не тренировался в течение трёх недель, не вёл предсезонной подготовки, поэтому ему, возможно, нужно было бы от четырёх до шести недель, чтобы быть готовым играть за нас" - заявили в "Вест Хэме".

Напомним, что "Спортинг" требовал за игрока 40 миллионов евро.

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