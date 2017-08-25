"Вест Хэм" не будет покупать Вильяма Карвалью

Теги вест хэм юнайтедспортинг лиссабонвильям карвалью

"Вест Хэм" не будет покупать Вильяма Карвалью

"Вест Хэм" отказался от попыток подписать хавбека лиссабонского "Спортинга" Вильяма Карвалью.

"Он просто стал слишком дорогим, и иногда приходится говорить "нет". Кроме того, он не тренировался в течение трёх недель, не вёл предсезонной подготовки, поэтому ему, возможно, нужно было бы от четырёх до шести недель, чтобы быть готовым играть за нас" - заявили в "Вест Хэме".

Напомним, что "Спортинг" требовал за игрока 40 миллионов евро.

Читайте также: "Астон Вилла" близка к подписанию хавбека "Вест Хэма". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов