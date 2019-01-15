"Вест Хэм" не готов отпустить Чичарито в аренду

Форвард "Вест Хэма" Чичарито договорился о новом соглашении с "Валенсией". Об этом сообщает Marca.

По данным издания, испанцы хотят арендовать игрока в январе, однако "Вест Хэм" не собирается отпускать его во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне АПЛ Хавьер Эрнандес участвовал в 14 матчах, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" - первый клуб, который платит игрокам более 500 миллионов евро в год | http://soccernews.ru