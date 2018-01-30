"Вест Хэм" не намерен расставаться с Хартом

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"Вест Хэм" не намерен расставаться с Хартом

"Вест Хэм" не намерен расставаться с вратарём Джо Хартом, арендованным у "Манчестер Сити" до конца нынешнего сезона, сообщает London Evening Standard.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес заявил, что рассчитывает на 30-летнего стража ворот и готов дать ему больше игрового времени.

В этом сезоне Харт сыграл за "Вест Хэм" 18 матчей и пропустил 33 гола.
  
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