"Вест Хэм" не планирует выкупать Харта

"Вест Хэм" не собирается выкупать голкипера Джо Харта у "Манчестер Сити".

Как сообщает The Sun, несмотря на то, что Харт в настоящее время является основным голкипером "молотобойцев", руководство клуба не будет подписывать его на постоянной основе.

Отметим, что остается не ясным, кто будет основным голкипером сборной Англии на ЧМ-2018. Кроме Харта на это место претендуют Джек Батленд и Джордан Пикфорд.

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