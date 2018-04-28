"Вест Хэм" не планирует выкупать Харта
"Вест Хэм" не собирается выкупать голкипера Джо Харта у "Манчестер Сити".
Как сообщает The Sun, несмотря на то, что Харт в настоящее время является основным голкипером "молотобойцев", руководство клуба не будет подписывать его на постоянной основе.
Отметим, что остается не ясным, кто будет основным голкипером сборной Англии на ЧМ-2018. Кроме Харта на это место претендуют Джек Батленд и Джордан Пикфорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28