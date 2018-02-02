"Вест Хэм" не сумел арендовать Слимани из-за критики руководства "Лестера"

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"Вест Хэм" не сумел арендовать Слимани из-за критики руководства "Лестера"
"Вест Хэм" проявлял интерес к алжирскому нападающему "Лестера" Исламу Слимани, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, лондонский клуб хотел арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем "лисы" отказали лондонцам, так как вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди критиковала руководство "Лестера" после увольнения Клаудио Раньери.

В итоге 29-летний Слимани был арендован "Ньюкаслом".

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