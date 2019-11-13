"Вест Хэм" никогда не был то-клубом, но ему открыто симпатизируют как минимум 5 знаменитых девушек! Узнаем кто и почему

За всю свою 124-летнюю историю "Вест Хэм" так и не сумел стать топ-клубом. Привлекать сторонников титулами тоже трудно – в активе команды три победы в Кубке Англии, одна – в Суперкубке, а еще триумф в Кубке обладателей кубков УЕФА, который уже успели позабыть. Но все эти победы датированы еще второй половиной прошлого века. Однако это не мешает "молоткам" быть одним из самых колоритных клубов не только Англии, но и мира. За "Вест Хэм" болеет немало знаменитостей, среди которых боксер Леннокс Льюис и известный режиссер Альфред Хичкок. Однако в этом материале речь пойдет исключительно о женщинах, для которых футболка "молотков" имеет особое значение. Сразу выясним, что слухи о якобы приверженности к команде королевы Великобритании Елизаветы II серьезно рассматривать нельзя. Никаких подтверждений нет, и лондонский "Арсенал" готов оспаривать это утверждение.

Кэти Перри

Эпатажная певица шокировала мир, когда на церемонии MTV Awards-2009 появилась в откровенном наряде с символикой "Вест Хэма". В свое время Кэти была замужем за горячим фанатом лондонцев Расселом Брендом. Супругов даже несколько раз видели на матчах команды. В этом списке певицу справедливо можно назвать наименее преданной болельщицей (если вообще такой есть). После развода с Брендом об этом совсем перестали говорить. Однако Перри помогла "Вест Хэму" солидно подзаработать. В Лондоне решили выпустить лимитированную серию белья – точную копию наряда Кэти Перри, повесив ценник в 300 фунтов стерлингов за комплект.

Миа Халифа

Кто не знает, это бывшая американская порноактриса ливанского происхождения. Ее карьера в индустрии для взрослых длилась меньше года, но принесла девушке бешеную популярность, после чего Миа сделали карьеру в модельном бизнесе и на телевидении. Халифа часто была ведущей различных спортивных шоу в США, но настоящий фурор произошел в начале января, когда она пришла в футболке "Вест Хэма" на матч против "Арсенала", таким образом заявив о своих предпочтениях. "Молотки" тогда минимально победили благодаря голу Деклана Райса. В Инстаграме модели можно найти фотографии, где она позирует еще и форме "Уотфорда", но это единственный такой снимок. К тому же в описании указано, что это рекламная фотосессия. Зато символика "Вест Хэма" появляется в ее профиле регулярно. Халифа время от времени посещает стадион и носит клубную экипировку в повседневной жизни.

Бьянка Вествуд

Бьянка Вествуд – британский комментатор, репортер программы Soccer Saturday на Sky Sports. В то же время Бьянка не стесняется в целом говорить о своей любви к "Вест Хэму". В описании к ее странице в соцсетях вы обязательно найдете фразу, что она фанатка лондонцев. Вествуд лучшим воспоминанием о команде называет победу над Ньюкаслом (8:1) в 1986-м году, а ее кумир – Паоло Ди Канио, который провел за "Вест Хэм" четыре сезона на рубеже тысячелетий.

Пикси Лотт

Популярная английская певица, судья британского шоу The X Factor. В конце апреля 2017 года в перерыве матча против "Эвертона" выполнила перед заполненным стадионом "Вест Хэма" свой, в то время новый, хит "Baby", который вернул ее в лидеры музыкальных чартов. Если вы уже поспешили записать Пикси в список так называемых "глоров", то должны вас разочаровать. Лотт с детства болеет за "молотков" – это заслуга ее отца. После упомянутого выше выступления она не скрывала эмоций: "Это, бесспорно, лучшее место, где я пела. В любом случае, это действительно потрясающее место, но оно также особенное для меня, потому что я большая фанатка "Вест Хэма"!".

Кира Найтли

Выдающаяся актриса давно и горячо поддерживает "Вест Хэм". Интересы звезды "Пиратов Карибского моря" и ряда других известных фильмов уже давно ни для кого не секрет. Кира часто говорит об этом в многочисленных интервью: "Я должна признать, что мы не из тех команд, которые побеждают довольно часто, но я действительно рада, что выбрала именно этот клуб". О серьезности отношения Найтли к футболу свидетельствует тот факт, что в 2005 году, когда "Вест Хэм" бился за возвращение в АПЛ, актриса просыпалась в 6 утра, чтобы посмотреть матч, который транслировали так рано из-за разницы во времени. И на стадионе "молотков" Кира довольно частый гость: "Атмосфера на матчах "Вест Хэма" невероятная. Я чувствую себя самой счастливой девушкой на свете. Не могу дождаться, когда вернусь сюда снова. Потрясающе, когда меня окружают эти фанаты и эта команда".