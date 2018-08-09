"Вест Хэм" объявил о переходе форварда "Арсенала"

Испанский нападающий "Арсенала" Лукас Перес перешел в "Вест Хэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с лондонским клубом контракт до лета 2021 года.

29-летний Перес выступал за "Арсенал" с 2016 года, провел за клуб 21 матч и забил 7 голов. Сдавался в аренду "Депортиво". Ранее играл за "Атлетико", "Райо Вальекано", "Карпаты", киевское "Динамо" и ПАОК. Обладатель Кубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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