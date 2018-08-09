"Вест Хэм" объявил о переходе форварда "Арсенала"

Теги арсенал лондонвест хэм юнайтедлукас перес

"Вест Хэм" объявил о переходе форварда "Арсенала"

Испанский нападающий "Арсенала" Лукас Перес перешел в "Вест Хэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с лондонским клубом контракт до лета 2021 года.

29-летний Перес выступал за "Арсенал" с 2016 года, провел за клуб 21 матч и забил 7 голов. Сдавался в аренду "Депортиво". Ранее играл за "Атлетико", "Райо Вальекано", "Карпаты", киевское "Динамо" и ПАОК. Обладатель Кубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" объявил о переходе игрока "Реала": фото. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов