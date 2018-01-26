"Вест Хэм" объявил о переходе Мариу в стиле компьютерной игры Mario

Португальский полузащитник Жоау Мариу перешел из "Интера" в "Вест Хэм".

Лондонский клуб креативно сообщил о трансфере, объявив о нем в стиле компьютерной игры Mario.

Видео: Мариу в стиле Mario.

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