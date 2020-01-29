"Вест Хэм" объявил о переходе трансферной цели "Спартака"

Лондонский "Вест Хэм" объявил о переходе полузащитника пражской "Славии" Томаша Соучека, сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020 с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что прошлым летом футболистом активно интересовался "Спартак", но он отказался переезжать в Россию.

В нынешнем сезоне 24-летний Соучек провел за "Славию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

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