"Вест Хэм" объявил о покупке чешского защитника за 6 миллионов евро

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"Вест Хэм" объявил о покупке чешского защитника за 6 миллионов евро

Правый защитник пражской "Славии" Владимир Цоуфал перешёл в "Вест Хэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Чешский фулбек заключил с "молотобойцами" контракт по схеме "3+2".

За новую команду 28-летний футболист будет играть под номером "5".

Цоуфал выступал за "Славию" с лета 2018 года, сыграл 88 матчей, забил 7 голов и сделал 9 ассистов.

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