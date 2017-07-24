"Вест Хэм" объявил о трансфере Чичарито

Форвард "Байера" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, стал игроком "Вест Хэма", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 29-летний мексиканец заключил с "молотобойцами" контракт до лета 2020 года.

Эрнандес выступал за "Байер" с 2015 года, сыграл 76 матчей и забил 39 голов. Ранее защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Гвадалахары" и "Тапатио". За сборную Мексики сыграл 96 матчей и забил 48 голов.

Не пропустите: Арнаутович перешёл в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru