"Вест Хэм" объявил о трансфере Чичарито

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"Вест Хэм" объявил о трансфере Чичарито

Форвард "Байера" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, стал игроком "Вест Хэма", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 29-летний мексиканец заключил с "молотобойцами" контракт до лета 2020 года.

Эрнандес выступал за "Байер" с 2015 года, сыграл 76 матчей и забил 39 голов. Ранее защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Гвадалахары" и "Тапатио". За сборную Мексики сыграл 96 матчей и забил 48 голов.  

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