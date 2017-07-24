"Вест Хэм" объявил о трансфере Чичарито
Форвард "Байера" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, стал игроком "Вест Хэма", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 29-летний мексиканец заключил с "молотобойцами" контракт до лета 2020 года.
Эрнандес выступал за "Байер" с 2015 года, сыграл 76 матчей и забил 39 голов. Ранее защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Гвадалахары" и "Тапатио". За сборную Мексики сыграл 96 матчей и забил 48 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24