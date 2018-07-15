"Вест Хэм" объявил о трансфере Фелипе Андерсона

Хавбек "Лацио" Фелипе Андерсон стал игроком "Вест Хэма".

Как сообщает официальный сайт клуба, стоимость сделки составила 35 миллионов евро, а сам игрок заключил с "Вест Хэмом" четырехлетний контракт.

Отметим, что это самый дорогой трансфер в истории "молотобойцев".

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