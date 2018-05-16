"Вест Хэм" объявил об отставке Мойеса

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство лондонского клуба приняло решение не продлевать контракт с шотландским специалистом, который истекает летом.

Стоит отметить, что 55-летний Мойес возглавил "Вест Хэм" в ноябре прошлого года. Под его руководством "Вест Хэм" занял 13 место в Премьер-лиге.

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