"Вест Хэм" объявил об уходе Кэрролла и Насри

Лондонский "Вест Хэм" расстался с голкипером Адрианом, полузащитником Самиром Насри, а также нападающим Эндрю Кэрроллом, сообщает официальный сайт клуба.

У футболистов завершились сроки контрактов и руководство клуба приняло решение их не продлевать.

32-летний Адриан перешел в "Вест Хэм" летом 2013 года. Всего за лондонский клуб он провел 150 матчей и пропустил 215 голов. 30-летний Кэрролл присоединился к "молотобойцам" летом 2013 года, сыграл за клуб 142 матча и забил 34 гола. 31-летний Насри присоединился к "Вест Хэм" в январе 2019 года, провел шесть матчей и отдал две голевые передачи.

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